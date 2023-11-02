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Военные США уничтожили баллистическую ракету Minuteman III во время испытательного запуска

02 ноября 2023 07:39
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Во время испытательного пуска над Тихим океаном ВВС США уничтожили по причине технических проблем межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Об этом сообщает РИА Новости.

Ракета запускалась с базы «Ванденберг» в Калифорнии. По мнению военных, несмотря на неудачный запуск, полученная информация важна для сохранения готовности ракеты. Последний успешный запуск ракеты Minuteman III был осуществлен в сентябре. Подобные пуски носят регулярный характер и свидетельствуют о высокой надежности и действенности ядерного потенциала США, заявили в Пентагоне.

# Международная политика

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