Военные США уничтожили баллистическую ракету Minuteman III во время испытательного запуска

Во время испытательного пуска над Тихим океаном ВВС США уничтожили по причине технических проблем межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Об этом сообщает РИА Новости.

Ракета запускалась с базы «Ванденберг» в Калифорнии. По мнению военных, несмотря на неудачный запуск, полученная информация важна для сохранения готовности ракеты. Последний успешный запуск ракеты Minuteman III был осуществлен в сентябре. Подобные пуски носят регулярный характер и свидетельствуют о высокой надежности и действенности ядерного потенциала США, заявили в Пентагоне.