Прямой эфир

В США провалились испытания новой баллистической ракеты

02 ноября 2023 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США полным провалом закончились испытания новой баллистической ракеты. Через несколько минут после запуска были выявлены технические проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США провалились испытания новой баллистической ракеты-1

В целях безопасности американские военные вынуждены были сбить снаряд над Тихим океаном. На эту ракету Пентагон возлагает большие надежды и надеется, что она усилит стратегические возможности армии и укрепит ядерный потенциал Соединенных Штатов. Ведь она может доставить атомную боеголовку на 10 тысяч километров со скоростью 24 тысячи километров в час. Поэтому, как заявили в командовании ВВС США, после расследования причин неполадок испытания вновь продолжатся.

# Военные учения # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Военные США уничтожили баллистическую ракету Minuteman III во время испытательного запуска
02 ноября 2023 07:39

Военные США уничтожили баллистическую ракету Minuteman III во время испытательного запуска

Залужный признал, что конфликт в Украине зашёл в тупик и ВСУ ничего не могут сделать
02 ноября 2023 07:31

Залужный признал, что конфликт в Украине зашёл в тупик и ВСУ ничего не могут сделать

ПВО РФ уничтожила 6 украинских беспилотников в районе Крыма
02 ноября 2023 07:19

ПВО РФ уничтожила 6 украинских беспилотников в районе Крыма