В США провалились испытания новой баллистической ракеты

Новости США. В США полным провалом закончились испытания новой баллистической ракеты. Через несколько минут после запуска были выявлены технические проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целях безопасности американские военные вынуждены были сбить снаряд над Тихим океаном. На эту ракету Пентагон возлагает большие надежды и надеется, что она усилит стратегические возможности армии и укрепит ядерный потенциал Соединенных Штатов. Ведь она может доставить атомную боеголовку на 10 тысяч километров со скоростью 24 тысячи километров в час. Поэтому, как заявили в командовании ВВС США, после расследования причин неполадок испытания вновь продолжатся.