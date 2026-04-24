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Синоптики зафиксировали признаки возможного торнадо над Оклахомой

24 апреля 2026 08:14
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Северную часть американского штата Оклахома охватила тревога: синоптики зафиксировали признаки возможного торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о надвигающихся сильных и разрушительных грозах. В регионе велика вероятность выпадения града, причем размером с мяч для гольфа. Такая стихия способна нанести ощутимый ущерб: под угрозой повреждения – крыши зданий, окна, припаркованные автомобили и деревья. Спасатели призвали местных жителей принять меры предосторожности: переместиться во внутренние помещения на нижних этажах зданий. Это должно минимизировать риски.

# Природные катаклизмы

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