Мохамед Сиссе: свобода, она стоит дорого, нужно пролить последнюю кровь, чтобы её обрести

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостями обсудим сотрудничество Беларуси и стран Африки. В эфире председатель движения «Союз» Сергей Лущ и директор компании «Сколарис Финанс», амбассадор Форума «Глобал вижн – Россия – Африка – Беларусь» Республики Мали Мохамед Сиссе.

Григорий Азаренок, СТВ:

Какой Африка видит свое будущее, в частности Республика Мали?

Мохамед Сиссе, директор компании «Сколарис Финанс», амбассадор Форума «Глобал вижн – Россия – Африка – Беларусь» Республики Мали:

Мали видит свое будущее очень самостоятельным, независимым. И очень надеемся, что в этот порядок, которым мы сильно стремимся, мы считаем, что он будет вечен, потому что мы же это заслужили уже. Ключевое слово, которое сказали, – «свобода». Оно стоит очень дорого. Чтобы африканцы тоже поняли, что нужно проливать последнюю кровь, чтобы это приобрести.

Это не началось сегодня. Любое правительство, которое хотело противостоять, получить свободу, правду. Их просто убили. Но она (свобода) этого стоила. Мы всех африканцев помним, которые умирали. Мы видим наше будущее светлее. По крайней мере, это борьба. Мы тоже оружие не положим точно.