Лущ о конфликте Израиля и Ирана: будет жестокий передел мира

Сергей Лущ, председатель движения «Союз»:

Знаете, к сожалению, мне горестно. Мы многие вопросы с вами обсуждаем достаточно открыто. Я не придумывал себе такого будущего, чтобы видеть и то, что сегодня происходит, и сколько кровью льется, и что такой будет жестокий передел мира. И вот он будет.

И будет сейчас Иран, который меня тут критиковали за тезис один, что можно по-разному относиться к доктрине Ирана в отношении Израиля, может, она и неправильная. Но самое главное – Иран был на пути суверенного развития. Ему один шаг оставался для обеспечения безопасности и создания своего ядерного щита, который бы сильно изменил конфигурацию.

И понятно, что сейчас момент выбора: на взлете сбить эту историю, чтобы получить доступ к их ресурсам, поставить там внешнее лояльное правительство, управляемое, и получить доминирование Израиля на Ближнем Востоке.

Григорий Азаренок, СТВ:

А выбор 90-миллионного народа никого не волнует?

Сергей Лущ:

Никого, конечно, никого не волнуют другие, чужие национальные интересы. И безотносительно вообще нас. И ни в коем случае не полемизируйте. Это мое личное мнение.

То же самое будет и с Африкой, но никто никого не оставит в покое. Когда у тебя есть ресурсы, когда ты становишься особенно центром развития технологического, кому нужны конкуренты? Нужно вернуться им обратно, к своему глобальному доминированию. Они будут любыми способами, под любой риторикой преследовать эти цели.