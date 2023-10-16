На юге Газы введён режим прекращения огня на 5 часов

В 09:00 по московскому времени на юге сектора Газа объявлено пятичасовое перемирие. Об этом сообщает Al Arabiya, передает ТАСС.

Цель перемирия – дать возможность иностранным гражданам покинуть анклав и передать гуманитарную помощь. Однако, несмотря на соглашение сторон конфликта, около 100 грузовиков с гуманитарным грузом все еще находятся в ожидании на КПП «Рафах» на границе с Египтом. В то же время израильская армия не прекращает обстреливать Газу, а руководство сектора опровергает информацию о перемирии.