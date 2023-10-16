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МИД РФ: космические спутники Запада могут стать законной целью для ответного удара

16 октября 2023 10:05
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Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что космические спутники Запада, которые используются в конфликтах, могут стать мишенью для ответного удара. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США и Украина взаимодействуют в области обеспечения ВСУ данными со спутников. Спутники коммерческой компании Maxar дважды проводили съемку Севастополя. После этого Киев наносил ракетный удар по Севастополю. Как подчеркнул Ермаков, такое задействование гражданских спутников ставит под сомнение и требует осуждения со стороны мирового сообщества.

# Международная политика

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