В Лондоне стартовала выставка к 100-летию Disney

Новости Великобритании. В Лондоне стартовала выставка к столетию Disney, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ней представили памятные артефакты и реквизит из фильмов и анимационных лент. Как придумывались персонажи знаменитых картин, расскажут более 250 экспонатов. Также посетители увидят культовые костюмы своих любимых героев. Примерить туфельку Золушки нельзя, но вот посмотреть на нее можно.

Бекки Клайн, директор архива:

На этой выставке 10 галерей. Отправная точка – история о том, кем был Уолт Дисней. Заключительная галерея – Disney через 100 лет. Между этими двумя точками есть девять галерей, которые расскажут о философии Уолта, о том, как он снимал фильмы, как с тех пор мы следовали по его стопам.