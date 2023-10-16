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В Лондоне стартовала выставка к 100-летию Disney

16 октября 2023 08:57
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Новости Великобритании. В Лондоне стартовала выставка к столетию Disney, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ней представили памятные артефакты и реквизит из фильмов и анимационных лент. Как придумывались персонажи знаменитых картин, расскажут более 250 экспонатов. Также посетители увидят культовые костюмы своих любимых героев. Примерить туфельку Золушки нельзя, но вот посмотреть на нее можно.

В Лондоне стартовала выставка к 100-летию Disney-1

Бекки Клайн, директор архива:
На этой выставке 10 галерей. Отправная точка – история о том, кем был Уолт Дисней. Заключительная галерея – Disney через 100 лет. Между этими двумя точками есть девять галерей, которые расскажут о философии Уолта, о том, как он снимал фильмы, как с тех пор мы следовали по его стопам.

В Лондоне стартовала выставка к 100-летию Disney-4

Зрителям предлагают на время погрузиться во вселенную Disney. Сделать это можно с помощью интерактивных инсталляций. На сбор экспозиции у организаторов выставки ушло 4 года. Масштаб уже оценили жители Филадельфии и Мюнхена. Сейчас такой шанс появился у британской столицы. А сразу после Disney на колесах отправится в Чикаго.

# Выставка # Новости Великобритании # Фотофакт

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