Новости Индии. В Индии впервые запустили автобусы на водороде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока их только два. Они будут перевозить пассажиров в Нью-Дели. Запас хода этого транспортного средства составляет 350 километров. На полную заправку требуется всего 10 минут. Водородные автобусы – это более экологичный способ передвижения, но вместе с тем и менее энергоэффективный.

Хардип Сингх Пури, министр нефти и природного газа Индии:

Наш долг перед следующим поколением – перейти от ископаемого топлива и двигателей внутреннего сгорания к новым зеленым технологиям.