В Индии впервые запустили автобусы на водороде
Новости Индии. В Индии впервые запустили автобусы на водороде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока их только два. Они будут перевозить пассажиров в Нью-Дели. Запас хода этого транспортного средства составляет 350 километров. На полную заправку требуется всего 10 минут. Водородные автобусы – это более экологичный способ передвижения, но вместе с тем и менее энергоэффективный.
Хардип Сингх Пури, министр нефти и природного газа Индии:
Наш долг перед следующим поколением – перейти от ископаемого топлива и двигателей внутреннего сгорания к новым зеленым технологиям.
Когда автобусы в сумме проедут 3 000 километров, специалисты оценят их производительность, а также износостойкость. В рамках испытаний в Индии к концу года запустят еще 13 водородных автобусов. Они появятся не только в столице, но и в других городах.