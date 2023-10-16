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В Индии впервые запустили автобусы на водороде

16 октября 2023 09:21
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Новости Индии. В Индии впервые запустили автобусы на водороде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока их только два. Они будут перевозить пассажиров в Нью-Дели. Запас хода этого транспортного средства составляет 350 километров. На полную заправку требуется всего 10 минут. Водородные автобусы – это более экологичный способ передвижения, но вместе с тем и менее энергоэффективный.

В Индии впервые запустили автобусы на водороде-1

Хардип Сингх Пури, министр нефти и природного газа Индии:
Наш долг перед следующим поколением – перейти от ископаемого топлива и двигателей внутреннего сгорания к новым зеленым технологиям.

В Индии впервые запустили автобусы на водороде-4

Когда автобусы в сумме проедут 3 000 километров, специалисты оценят их производительность, а также износостойкость. В рамках испытаний в Индии к концу года запустят еще 13 водородных автобусов. Они появятся не только в столице, но и в других городах.

# Необычный транспорт # Новости Индии # Фотофакт

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