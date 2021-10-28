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Последний шанс спасти планету. В Глазго экоактивисты устроили массовую акцию в защиту климата

28 октября 2021 19:21
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Новости Великобритании. В Глазго экоактивисты устроили массовую акцию в защиту климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний шанс спасти планету. В Глазго экоактивисты устроили массовую акцию в защиту климата-1

Они призвали мировых лидеров перестать болтать о мерах, которые надо принять для борьбы с глобальным потеплением. А от слов, в конце концов, перейти к конкретным делам.

Последний шанс спасти планету. В Глазго экоактивисты устроили массовую акцию в защиту климата-4

31 октября в Глазго соберутся представители правительств стран мира, чтобы договориться о сокращении вредных выбросов. Экоактивисты считают это последним шансом спасти планету, но мало верят в то, что на климатическом саммите они договорятся о конкретных шагах в этом направлении.  

# Акции протеста # Фотофакт

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