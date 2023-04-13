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На японском острове Хоккайдо объявили эвакуацию из-за очередного пуска северокорейской ракеты

13 апреля 2023 08:15
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Массовая эвакуация объявлена на японском острове Хоккайдо. Местных жителей попросили срочно укрыться в домах, подземных станциях метро или подвалах. Было остановлено движение поездов, закрыты дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На японском острове Хоккайдо объявили эвакуацию из-за очередного пуска северокорейской ракеты-1

Причиной послужил очередной пуск Северной Кореей своей баллистической ракеты. Это уже девятое испытание с начала года, но на этот раз власти Японии испугались, что она может упасть на территорию острова и ввели повышенные меры безопасности. Позже береговая охрана сообщила, что ракета оказалась в море. В Токио назвали этот запуск возмутительным актом, который угрожает миру и безопасности в регионе. За последние месяцы КНДР запустила уже несколько ракет в сторону Японского моря, также сообщалось об испытаниях подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд.

# Международная политика # Фотофакт

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