На японском острове Хоккайдо объявили эвакуацию из-за очередного пуска северокорейской ракеты

Причиной послужил очередной пуск Северной Кореей своей баллистической ракеты. Это уже девятое испытание с начала года, но на этот раз власти Японии испугались, что она может упасть на территорию острова и ввели повышенные меры безопасности. Позже береговая охрана сообщила, что ракета оказалась в море. В Токио назвали этот запуск возмутительным актом, который угрожает миру и безопасности в регионе. За последние месяцы КНДР запустила уже несколько ракет в сторону Японского моря, также сообщалось об испытаниях подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд.