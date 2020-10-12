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На выборах в Таджикистане победил Эмомали Рахмон. За него проголосовали более 90 % избирателей

12 октября 2020 08:28
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Новости Таджикистана. На выборах в Таджикистане победил действующий президент Эмомали Рахмон, получив поддержку более 90 % избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Явка составила более 85 %.  

На выборах в Таджикистане победил Эмомали Рахмон. За него проголосовали более 90 % избирателей-1

На избирательные участки пришли свыше 4 миллионов человек. Во время проведения избирательной кампании в Центральную комиссию по выборам и референдумам страны не поступило ни одной жалобы.  

На выборах в Таджикистане победил Эмомали Рахмон. За него проголосовали более 90 % избирателей-4

На выборах в Таджикистане победил Эмомали Рахмон. За него проголосовали более 90 % избирателей-6

Рахмон возглавляет Таджикистан с 1992 года. Для него это уже пятые президентские выборы.  

За пост главы государства боролись пять кандидатов. За ходом голосования следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ. Нарушений зафиксировано не было.  

# Международная политика # Эмомали Рахмон # Рустам Латифзода # Абдухалим Гаффорзода # Рустам Рахматзода # Миродж Абдуллоев # Фотофакт

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