На выборах в Таджикистане победил Эмомали Рахмон. За него проголосовали более 90 % избирателей

Новости Таджикистана. На выборах в Таджикистане победил действующий президент Эмомали Рахмон, получив поддержку более 90 % избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Явка составила более 85 %.

На избирательные участки пришли свыше 4 миллионов человек. Во время проведения избирательной кампании в Центральную комиссию по выборам и референдумам страны не поступило ни одной жалобы.