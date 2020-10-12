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Аргентина и Мексика договорились создать региональное космическое агентство

12 октября 2020 07:47
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Аргентина и Мексика договорились создать региональное космическое агентство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее соглашение подписали главы внешнеполитических ведомств.

Аргентина и Мексика договорились создать региональное космическое агентство-1

Встреча прошла в формате видеоконференции. В итоговом заявлении говорится, что одобрение Мексикой и Аргентиной декларации о региональном механизме сотрудничества в космической сфере – это первый шаг к созданию Космического агентства стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Как было отмечено, в будущем к соглашению могут присоединиться и другие страны региона.

# Космос # Фотофакт

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