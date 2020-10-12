Аргентина и Мексика договорились создать региональное космическое агентство

Встреча прошла в формате видеоконференции. В итоговом заявлении говорится, что одобрение Мексикой и Аргентиной декларации о региональном механизме сотрудничества в космической сфере – это первый шаг к созданию Космического агентства стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Как было отмечено, в будущем к соглашению могут присоединиться и другие страны региона.