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На юг США обрушился ураган «Дельта». Без электричества остались 270 тысяч домов

12 октября 2020 07:29
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Новости США. На юг США обрушился ураган «Дельта». Основной удар стихии пришелся на побережье Мексиканского залива в районе штата Луизиана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юг США обрушился ураган «Дельта». Без электричества остались 270 тысяч домов-1

На юг США обрушился ураган «Дельта». Без электричества остались 270 тысяч домов-3

Менее чем за 12 часов там выпало почти 50 сантиметров осадков. Порывы ветра достигали 95 км/час. В прибрежных районах произошли массовые отключения электричества. Без света в Луизиане остались более 270 тысяч домохозяйств, в Техасе – почти 115 тысяч.

На юг США обрушился ураган «Дельта». Без электричества остались 270 тысяч домов-6

Национальный центр ураганов США сообщил, что «Дельта» уже ослаб до тропического шторма. Однако он все же доберется до штатов Миссисипи и Теннесси. Ожидается, что к тому времени ураган превратится в тропическую депрессию.

# Ураганы # Фотофакт

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