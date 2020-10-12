На юг США обрушился ураган «Дельта». Без электричества остались 270 тысяч домов

Новости США. На юг США обрушился ураган «Дельта». Основной удар стихии пришелся на побережье Мексиканского залива в районе штата Луизиана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Менее чем за 12 часов там выпало почти 50 сантиметров осадков. Порывы ветра достигали 95 км/час. В прибрежных районах произошли массовые отключения электричества. Без света в Луизиане остались более 270 тысяч домохозяйств, в Техасе – почти 115 тысяч.