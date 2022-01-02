На востоке Германии прошла акция протеста против антиковидных ограничений

Новости Германии. На востоке Германии новый год встретили антиковидными протестами. В результате пострадали больше 10 человек. В том числе, несколько полицейских, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Правоохранители применили против протестующих дубинки и слезоточивый газ. Акция была незапланированной. Манифестанты вели себя агрессивно. Этого хватило, чтобы полиция применила спецсредства. Местные жители выступают против ковидных ограничений.

Сейчас в Германии в рестораны, магазины и в общественный транспорт могут заходить только привитые и переболевшие. А кое-где наряду с сертификатом о прививке или документом, подтверждающим перенесенное заболевание, необходимо предоставить еще и отрицательный тест на коронавирус, который действует только сутки. Согласитесь, это сложная и трудозатратная схема.