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На восстановление сгоревшего замка Сюри жители Японии собрали более 3 млн долларов за неделю

06 ноября 2019 11:23
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Новости Японии. Жители Японии за 6 дней собрали более 3 миллионов долларов на восстановление сгоревшего замка Сюри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На восстановление сгоревшего замка Сюри жители Японии собрали более 3 млн долларов за неделю-1

Напомним, крупный пожар произошел неделю назад. Огонь практически полностью уничтожил старинный дворцовый комплекс. Сгорели 7 зданий на площади в более чем 4 тысячи квадратных метров. Причина возгорания до сих пор не известна.

В 2000 году Сюри включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. О сборе пожертвований на восстановление достопримечательности объявили власти города Окинава. На призыв откликнулись уже 25 тысяч человек. Продлится сбор средств до весны 2020 года.

На восстановление сгоревшего замка Сюри жители Японии собрали более 3 млн долларов за неделю-4

# Пожар # Фотофакт

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