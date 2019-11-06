На восстановление сгоревшего замка Сюри жители Японии собрали более 3 млн долларов за неделю

Новости Японии. Жители Японии за 6 дней собрали более 3 миллионов долларов на восстановление сгоревшего замка Сюри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, крупный пожар произошел неделю назад. Огонь практически полностью уничтожил старинный дворцовый комплекс. Сгорели 7 зданий на площади в более чем 4 тысячи квадратных метров. Причина возгорания до сих пор не известна.

В 2000 году Сюри включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. О сборе пожертвований на восстановление достопримечательности объявили власти города Окинава. На призыв откликнулись уже 25 тысяч человек. Продлится сбор средств до весны 2020 года.