Зажигая костры. Как в Великобритании отметили ночь Гая Фокса

Новости Великобритании. Маски и костры: в Великобритании прошла ежегодная ночь Гая Фокса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни людей вышли на улицы нескольких городов. Одно из крупнейших празднований прошло в Льюисе.

Корни праздника уходят к 1605 году, когда заговорщики планировали взорвать здание парламента. Чтобы осуществить задуманное, они спрятали 36 бочек с порохом в подвале под Палатой лордов. К счастью, план не сработал.

С тех пор британцы, радуясь, что король жив, начали жечь костры на улицах городов, а позже – запускать фейерверки и устраивать шумные, красочные шествия. Этот день британцы отмечают уже более 400 лет.