Уже 155 жителей Гондураса погибли от лихорадки денге с начала 2019 года

Новости Гондураса. В Гондурасе стремительно растет число погибших от лихорадки денге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2019 года вирус унес жизни 155 человек. Больше половины из них дети от 5 до 9 лет.

Власти страны заявили, что это худшая ситуация, связанная с этим заболеванием, за последние полвека. Лихорадка диагностирована у более чем 94 тысяч местных жителей. Больницы не справляются с наплывом заболевших.

Передается денге преимущественно через укусы комаров, которые могут заражаться от больных людей или животных. Вакцины против этого вируса нет, лечение проводится по симптомам.