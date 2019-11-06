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Уже 155 жителей Гондураса погибли от лихорадки денге с начала 2019 года

06 ноября 2019 08:51
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Новости Гондураса. В Гондурасе стремительно растет число погибших от лихорадки денге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2019 года вирус унес жизни 155 человек. Больше половины из них дети от 5 до 9 лет.

Уже 155 жителей Гондураса погибли от лихорадки денге с начала 2019 года-1

Власти страны заявили, что это худшая ситуация, связанная с этим заболеванием, за последние полвека. Лихорадка диагностирована у более чем 94 тысяч местных жителей. Больницы не справляются с наплывом заболевших.

Передается денге преимущественно через укусы комаров, которые могут заражаться от больных людей или животных. Вакцины против этого вируса нет, лечение проводится по симптомам.

Уже 155 жителей Гондураса погибли от лихорадки денге с начала 2019 года-4

Уже 155 жителей Гондураса погибли от лихорадки денге с начала 2019 года-6

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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