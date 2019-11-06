Почти в 170 млн долларов оценили ущерб в Боливии от массовых протестов

Новости Боливии. В Боливии оценивают ущерб от массовых протестов. За две недели беспорядков страна потеряла почти 170 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом власти не исключают, что цифра может возрасти.

Сильнее всего забастовка ударила по транспортному и торговому секторам, а также государственным службам. Напомним, протесты в стране начались после выборов, победу на которых одержал действующий президент. Его основной соперник не признал результаты подсчета. В итоге во многих регионах начались манифестации, а затем и беспорядки.