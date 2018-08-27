На туристическом греческом острове Идра из-за отсутствия электричества могут ввести режим ЧП

Новости Греции. Администрация популярного среди туристов греческого острова Идра просит о помощи. Губернатор предлагает ввести режим чрезвычайного положения, поскольку на острове уже вторые сутки отсутствует электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за проблем с подачей электроэнергии прекратила работу опреснительная установка, которая очищала питьевую воду всего острова. Отсутствует и телефонная связь, что серьезно затрудняет процесс ликвидации неполадок, ведь автомобильное движение на острове запрещено. Причины поломки до сих пор не установлены.