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На Таймс-сквер зажгли знаменитый хрустальный шар

31 декабря 2019 12:16
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Новости США. В Нью-Йорке  подняли и зажги знаменитый хрустальный шар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Таймс-сквер зажгли знаменитый хрустальный шар-1

В 2019 году панели фигуры украсили новым хрусталём ручной работы, а в оболочке поместили свыше 2500 сверкающих треугольников.

На Таймс-сквер зажгли знаменитый хрустальный шар-4

Диаметр шара 4 метра. Вес – 6 тонн. По традиции, знаменитую фигуру опустят в момент наступления Нового года. Ожидается, что за несколько минут до полуночи на Таймс-сквер соберутся тысячи американцев и туристов. 

# Новый год # Фотофакт

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