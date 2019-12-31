На Таймс-сквер зажгли знаменитый хрустальный шар

Новости США. В Нью-Йорке подняли и зажги знаменитый хрустальный шар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году панели фигуры украсили новым хрусталём ручной работы, а в оболочке поместили свыше 2500 сверкающих треугольников.

Диаметр шара 4 метра. Вес – 6 тонн. По традиции, знаменитую фигуру опустят в момент наступления Нового года. Ожидается, что за несколько минут до полуночи на Таймс-сквер соберутся тысячи американцев и туристов.