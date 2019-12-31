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Ёлка в невесомости: что будет на новогоднем столе в МКС?

31 декабря 2019 09:02
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Новости мира. Весь мир в ожидании Нового года. Подготовились к встрече 2020-го и на Международной космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ёлка в невесомости: что будет на новогоднем столе в МКС?-1

На кадрах, которые опубликованы в соцсетях, можно увидеть, как в невесомости парит ёлка. Рядом висит плакат, рождественский носок и авоська с мандаринами.

Ёлка в невесомости: что будет на новогоднем столе в МКС?-4

На праздничном столе космонавтов будут орехи, фрукты, овощи и шоколад. Новогодние угощения на станцию доставил российский корабль «Прогресс МС-13». 1 января космонавты пролетят 15 полных суточных витков, а это значит, что Новый год они встретят целых 15 раз.

# Космос # Фотофакт

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