Ёлка в невесомости: что будет на новогоднем столе в МКС?

Новости мира. Весь мир в ожидании Нового года. Подготовились к встрече 2020-го и на Международной космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кадрах, которые опубликованы в соцсетях, можно увидеть, как в невесомости парит ёлка. Рядом висит плакат, рождественский носок и авоська с мандаринами.