Ёлка в невесомости: что будет на новогоднем столе в МКС?

Новости мира. Весь мир в ожидании Нового года. Подготовились к встрече 2020-го и на Международной космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Весь мир в ожидании Нового года. Подготовились к встрече 2020-го и на Международной космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На кадрах, которые опубликованы в соцсетях, можно увидеть, как в невесомости парит ёлка. Рядом висит плакат, рождественский носок и авоська с мандаринами.
На праздничном столе космонавтов будут орехи, фрукты, овощи и шоколад. Новогодние угощения на станцию доставил российский корабль «Прогресс МС-13». 1 января космонавты пролетят 15 полных суточных витков, а это значит, что Новый год они встретят целых 15 раз.