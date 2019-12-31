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В Австралии не будет салютов на Новый год

31 декабря 2019 08:37
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Новости Австралии. Небо над Австралией не украсит праздничный фейерверк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что в некоторых регионах страны не прекращаются лесные пожары. Поэтому, чтобы не усугублять ситуацию, во многих австралийских городах запретили красочные салюты.

В Австралии не будет салютов на Новый год-1

Городской совет Сиднея одобрил фейерверк-шоу. Однако специалисты предупредили, что и он может быть отменен, если ситуация с пожарами будет оценена как катастрофическая.

В Австралии не будет салютов на Новый год-4

Накануне из-за стихии в штате Виктория эвакуировали около 30 тысяч туристов. 31 декабря покинуть свои дома вынуждены ещё 100 тысяч граждан в Мельбурне.

# Пожар # Фотофакт

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