В Австралии не будет салютов на Новый год

Новости Австралии. Небо над Австралией не украсит праздничный фейерверк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что в некоторых регионах страны не прекращаются лесные пожары. Поэтому, чтобы не усугублять ситуацию, во многих австралийских городах запретили красочные салюты.

Городской совет Сиднея одобрил фейерверк-шоу. Однако специалисты предупредили, что и он может быть отменен, если ситуация с пожарами будет оценена как катастрофическая.