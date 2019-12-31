В Австралии не будет салютов на Новый год

Новости Австралии. Небо над Австралией не украсит праздничный фейерверк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что в некоторых регионах страны не прекращаются лесные пожары. Поэтому, чтобы не усугублять ситуацию, во многих австралийских городах запретили красочные салюты.
Городской совет Сиднея одобрил фейерверк-шоу. Однако специалисты предупредили, что и он может быть отменен, если ситуация с пожарами будет оценена как катастрофическая.
Накануне из-за стихии в штате Виктория эвакуировали около 30 тысяч туристов. 31 декабря покинуть свои дома вынуждены ещё 100 тысяч граждан в Мельбурне.