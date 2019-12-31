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Огромную крысу установили у входа в храм Японии

31 декабря 2019 08:51
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Новости Японии. Трёхметровая крыса украсила вход в храм японского города Мисато, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромную крысу установили у входа в храм Японии-1

Это своего рода местная традиция: каждый год волонтёры устанавливают возле святыни знак зодиака наступающего года по китайскому календарю, а затем молятся о счастье и о богатом урожае.

Огромную крысу установили у входа в храм Японии-4

Эту позолоченную крыску они делали из пенопласта целый месяц. В лапке животного – факел, который олицетворяет надежду японцев на успешное выступление своей сборной на предстоящих Играх в Токио.

Огромную крысу установили у входа в храм Японии-7

# Новый год # Фотофакт

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