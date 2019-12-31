Огромную крысу установили у входа в храм Японии

Новости Японии. Трёхметровая крыса украсила вход в храм японского города Мисато, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это своего рода местная традиция: каждый год волонтёры устанавливают возле святыни знак зодиака наступающего года по китайскому календарю, а затем молятся о счастье и о богатом урожае.