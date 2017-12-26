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В Израиле хотят создать собственную криптовалюту, чтоб сократить использование наличных денег

26 декабря 2017 09:57
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Новости Израиля. Израиль намерен создать собственную криптовалюту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Израиле хотят создать собственную криптовалюту, чтоб сократить использование наличных денег-1

По мнению специалистов, данный шаг продиктован необходимостью сократить использование наличных денег в экономике страны. Жителям не придется с собой носить наличные деньги, оплатить услуги или счета можно будет использовав ряд кодов в своем смартфоне.

В Израиле хотят создать собственную криптовалюту, чтоб сократить использование наличных денег-4

По мнению экспертов, цифровая валюта поможет в борьбе с финансовыми операциями на «черном рынке». Выпуском электронных шекелей займется Центральный банк Израиля. Получить криптовалюту можно будет в банках, банкоматах или посредством обычных денежных переводов.

# Фотофакт # Деньги

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