«На свежем воздухе как раз меньше распространяется этот вирус». Академик НАН Украины об обратной стороне карантина
Новости мира. 30 апреля состоится заседание чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евросоюз потратит 375 миллиардов евро на восстановление туризма
В онлайн-формате специалисты обсудят дальнейшие действия по борьбе с пандемией коронавируса и дадут обновленные рекомендации странам, которые борются с заболеванием и находятся на карантине.
Отметим, все чаще мировые эксперты говорят об обратной стороне изоляции. Специалисты заявляют, что она наносит больше вреда здоровью, чем сам коронавирус. Подобного мнения относительно ограничительных мер придерживается и директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины.
Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований, академик НАН Украины:
Все эпидемиологи и вирусологи говорят о том, что на свежем воздухе как раз меньше распространяется этот вирус. Но нет, мы закрываем людей в тесных помещениях. Кто не знает, что не у всех есть дачи, что в крупных городах по 5-6 человек живут в двухкомнатных квартирах? Власть решила просто напугать – вместо того, чтобы объяснять. Я уверена, что паника и постоянный стресс вредят здоровью человека. Постоянный стресс – это фактор, который больше всего угнетает иммунитет, провоцирует проблемы с сердцем и давлением.