«На свежем воздухе как раз меньше распространяется этот вирус». Академик НАН Украины об обратной стороне карантина

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований, академик НАН Украины:

Все эпидемиологи и вирусологи говорят о том, что на свежем воздухе как раз меньше распространяется этот вирус. Но нет, мы закрываем людей в тесных помещениях. Кто не знает, что не у всех есть дачи, что в крупных городах по 5-6 человек живут в двухкомнатных квартирах? Власть решила просто напугать – вместо того, чтобы объяснять. Я уверена, что паника и постоянный стресс вредят здоровью человека. Постоянный стресс – это фактор, который больше всего угнетает иммунитет, провоцирует проблемы с сердцем и давлением.