В Чехии сильнейшая за 500 лет засуха

Новости Чехии. Чехия столкнулась с сильнейшей за последние 500 лет засухой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты бьют тревогу. Такая обстановка осложняет сельскохозяйственные работы.
Новости Чехии. Чехия столкнулась с сильнейшей за последние 500 лет засухой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты бьют тревогу. Такая обстановка осложняет сельскохозяйственные работы.
В подземных источниках стремительно сокращаются объемы воды. В течение 6 лет в республике практически нет сильных дождей. Ситуацию усугубляет температура воздуха, которая повышается из-за глобального потепления. Уровень воды в реках стремительно снижается, высыхают ручьи.
В связи с этим государство планирует вложить около 240 миллионов долларов в проекты, направленные на решение этой проблемы.