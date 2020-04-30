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В Чехии сильнейшая за 500 лет засуха

30 апреля 2020 08:23
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Новости Чехии. Чехия столкнулась с сильнейшей за последние 500 лет засухой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты бьют тревогу. Такая обстановка осложняет сельскохозяйственные работы.

В Чехии сильнейшая за 500 лет засуха-1

В подземных источниках стремительно сокращаются объемы воды. В течение 6 лет в республике практически нет сильных дождей. Ситуацию усугубляет температура воздуха, которая повышается из-за глобального потепления. Уровень воды в реках стремительно снижается, высыхают ручьи.

В Чехии сильнейшая за 500 лет засуха-4

В Чехии сильнейшая за 500 лет засуха-6

В связи с этим государство планирует вложить около 240 миллионов долларов в проекты, направленные на решение этой проблемы.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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