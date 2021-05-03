На спорной территории между Кыргызстаном и Таджикистаном закончились перестрелки. Ранее там пострадали более 200 человек

Кыргызстан и Таджикистан осуществили отвод дополнительных сил от общей границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстановка остается спокойной, за прошедшую ночь со 2 на 3 мая не произошло инцидентов или перестрелок.

Напомним, противостояние на границе двух стран началось 28 апреля. Сначала возник конфликт между жителями приграничных сел. На следующий день произошло вооруженное столкновение между военнослужащими. Данный район считается спорной территорией. В результате с обеих сторон погибли свыше 30 человек, еще около 200 пострадали.