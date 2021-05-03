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На спорной территории между Кыргызстаном и Таджикистаном закончились перестрелки. Ранее там пострадали более 200 человек

03 мая 2021 14:49
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Кыргызстан и Таджикистан осуществили отвод дополнительных сил от общей границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстановка остается спокойной, за прошедшую ночь со 2 на 3 мая не произошло инцидентов или перестрелок.

На спорной территории между Кыргызстаном и Таджикистаном закончились перестрелки. Ранее там пострадали более 200 человек-1

Напомним, противостояние на границе двух стран началось 28 апреля. Сначала возник конфликт между жителями приграничных сел. На следующий день произошло вооруженное столкновение между военнослужащими. Данный район считается спорной территорией. В результате с обеих сторон погибли свыше 30 человек, еще около 200 пострадали.

# Международная политика # Фотофакт

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