На спасение ребёнка, провалившегося в колодец в Испании, может потребоваться ещё несколько дней

Новости Испании. Неподалёку от испанского города Малага продолжается операция по спасению двухлетнего ребёнка, который упал в колодец глубиной 107 метров.

Мальчик упал в колодец диаметром 25 см 13 января. По словам инженера-спасателя Хуана Лопеза Эскобара на спасение ребёнка может потребоваться ещё не один день. К малышу пытаются пробраться при помощи вертикальных и горизонтальных туннелей.

Как отмечает Лопез, подобные туннели обычно роются несколько месяцев, однако в данном случае их выкопают за пару дней. Немало хлопот технике доставляет характер местности, на анализ почвы требуется дополнительное время.

Чтобы проанализировать взятые пробы и подготовить платформу для работы, требуется 48 часов. Скорость копания зависит от типа почвы и её рыхлости. Поскольку существует угроза обрушения грунта, на последнем этапе работ спасателям придётся копать вручную.

Ранее спасатели надеялись пойти более простым путём. Они спустили в колодец камеру, однако она застряла на глубине 70 метров. Если бы мальчик был обнаружен, то его смогли бы поднять при помощи специального механизма. Однако всё, что удалось найти, это волосы ребёнка.

В операции задействованы около 100 сотрудников спецслужб. С семьёй мальчика работают психологи. Известно, что родители малыша два года назад потеряли первого ребёнка из-за несчастного случая.

На неделе мы сообщали, что поиском мальчика занимаются не только спасатели, но и инженеры, геологи, военные.