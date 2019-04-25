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На Шри-Ланке запретили пользоваться беспилотниками

25 апреля 2019 08:36
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Новости Шри-Ланки. Новый взрыв прогремел на западе Шри-Ланки. Бомба сдетонировала в городе Пугода, неподалеку от городского суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О погибших или пострадавших в результате инцидента пока не сообщается. На месте работают правоохранители.

На Шри-Ланке запретили пользоваться беспилотниками-1

В связи с воскресными терактами и взрывами, которые не стихают в стране уже несколько дней, управление гражданской авиации Шри-Ланки отозвало все разрешения на использование беспилотников. Такое решение было принято в целях обеспечения безопасности.

Более сотни человек задержаны на Шри-Ланке по подозрению в причастности к взрывам

На Шри-Ланке запретили пользоваться беспилотниками-4

# Теракт # Фотофакт

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