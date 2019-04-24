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В Дании несколько пищевых компаний получили письма с неизвестным порошком и угрозами

24 апреля 2019 14:02
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Новости Дании. Несколько датских компаний по производству продуктов питания получили письма с неизвестным порошком и угрозами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дании несколько пищевых компаний получили письма с неизвестным порошком и угрозами-1

По данным правоохранителей, эти посылки были доставлены из Бельгии, и их содержимое опасно. Местные СМИ сообщают, что в письмах содержится требование выкупа в размере 30 тысяч евро, иначе продукция компаний будет заражена.

Кто стоит за рассылкой – предстоит выяснить специалистам. Стоит отметить, подобные письма были отправлены нескольким пищевым компаниям в других странах Европы.

# Курьезы # Фотофакт

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