В Дании несколько пищевых компаний получили письма с неизвестным порошком и угрозами

Новости Дании. Несколько датских компаний по производству продуктов питания получили письма с неизвестным порошком и угрозами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным правоохранителей, эти посылки были доставлены из Бельгии, и их содержимое опасно. Местные СМИ сообщают, что в письмах содержится требование выкупа в размере 30 тысяч евро, иначе продукция компаний будет заражена.

Кто стоит за рассылкой – предстоит выяснить специалистам. Стоит отметить, подобные письма были отправлены нескольким пищевым компаниям в других странах Европы.