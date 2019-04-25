Путин и Ким Чен Ын обсуждают ситуацию на Корейском полуострове на саммите во Владивостоке

Новости России. Пути урегулирования ситуации на Корейском полуострове обсуждают сегодня, 25 апреля, во Владивостоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На острове Русский проходит саммит Россия – КНДР. Уже состоялась первая личная встреча лидеров двух стран. Владимир Путин и Ким Чен Ын около часа беседовали тет-а-тет. Сейчас переговоры проходят в расширенном формате с участием делегаций. Речь здесь идет в том числе и о развитии двусторонних отношений.

Отмечается, что по итогам саммита совместных заявлений, а также подписания каких-либо документов не планируется.

Ким Чен Ын прибыл в Россию на встречу с Владимиром Путиным