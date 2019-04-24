В Индонезии 139 человек погибли от переутомления при подсчёте голосов на выборах

Новости Индонезии. В Индонезии возросло число граждан, в результате переутомления во время подсчета голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От чрезмерной усталости умерли 139 человек.

Более 500 членов избирательной комиссии госпитализированы с обезвоживанием и признаками переутомления. Тем не менее, подсчет голосов продолжается. В общей сложности к работе на участках привлечены более 7 миллионов человек.

Прошедшие 17 апреля в Индонезии выборы стали самыми крупными в мире. Помимо президента, граждане выбирали депутатов двух палат парламента и местных законодателей. Всего в них участвовали почти 240 тысяч кандидатов, которые претендовали на 20 тысяч мест. Явка достигла почти 80 %.