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Более сотни человек задержаны на Шри-Ланке по подозрению в причастности к взрывам

24 апреля 2019 08:46
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Новости Шри-Ланки. Уже более сотни человек задержаны на Шри-Ланке в связи со взрывами, прогремевшими в стране 21 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители допрашивают подозреваемых и проводят обыски в их домах.

Число погибших в результате терактов продолжает расти. В списке жертв без малого 360 человек, из них около 40 – дети.

Более сотни человек задержаны на Шри-Ланке по подозрению в причастности к взрывам-1

Более сотни человек задержаны на Шри-Ланке по подозрению в причастности к взрывам-3

В стране действует режим чрезвычайного положения. Закрыты учебные заведения. Напомним, 21 апреля, в разгар празднования Пасхи, на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Среди погибших оказались граждане 11 стран. Более 500 человек получили различные ранения. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка.

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# Теракт # Фотофакт

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