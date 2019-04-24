Более сотни человек задержаны на Шри-Ланке по подозрению в причастности к взрывам

Новости Шри-Ланки. Уже более сотни человек задержаны на Шри-Ланке в связи со взрывами, прогремевшими в стране 21 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители допрашивают подозреваемых и проводят обыски в их домах.
Число погибших в результате терактов продолжает расти. В списке жертв без малого 360 человек, из них около 40 – дети.
В стране действует режим чрезвычайного положения. Закрыты учебные заведения. Напомним, 21 апреля, в разгар празднования Пасхи, на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Среди погибших оказались граждане 11 стран. Более 500 человек получили различные ранения. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка.
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