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На Шри-Ланке произошли ожесточённые столкновения полиции с протестующими

17 января 2023 06:57
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Новости Шри-Ланки. Антиправительственные выступления на Шри-Ланке закончились ожесточенными стычками с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Шри-Ланке произошли ожесточённые столкновения полиции с протестующими-1

В Коломбо тысячи студентов вышли на улицы, чтобы потребовать от властей срочно принять меры для борьбы с ростом цен и стремительным падением уровня жизни. Страна сейчас переживает самый тяжелый за всю историю экономический кризис, который привел к обнищанию сотни тысяч людей. Для разгона митингующих полиция применила дубинки, слезоточивый газ и водометы.

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# Акции протеста # Новости Шри-Ланки # Фотофакт

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