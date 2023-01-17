На Шри-Ланке произошли ожесточённые столкновения полиции с протестующими

Новости Шри-Ланки. Антиправительственные выступления на Шри-Ланке закончились ожесточенными стычками с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Коломбо тысячи студентов вышли на улицы, чтобы потребовать от властей срочно принять меры для борьбы с ростом цен и стремительным падением уровня жизни. Страна сейчас переживает самый тяжелый за всю историю экономический кризис, который привел к обнищанию сотни тысяч людей. Для разгона митингующих полиция применила дубинки, слезоточивый газ и водометы.