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В Данию прибыл корабль с военной техникой США

17 января 2023 06:29
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НАТО продолжает наращивать военное присутствие на востоке. В Данию прибыл корабль с военной техникой США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Данию прибыл корабль с военной техникой США-1

На судне находятся около 600 единиц боевых машин. В скором времени их отправят в Восточную Европу. Там военная техника будет задействована в учениях альянса «Атлантическая решимость». На 9-месячную ротацию в Данию также прибыли бронетанковая бригада и пехотная дивизия армии США.

Отметим, на прошлой неделе несколько партий военной техники также прибыли в Нидерланды. Оттуда они отправятся в Польшу и Литву.

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# НАТО # Фотофакт

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