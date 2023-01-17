НАТО продолжает наращивать военное присутствие на востоке. В Данию прибыл корабль с военной техникой США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На судне находятся около 600 единиц боевых машин. В скором времени их отправят в Восточную Европу. Там военная техника будет задействована в учениях альянса «Атлантическая решимость». На 9-месячную ротацию в Данию также прибыли бронетанковая бригада и пехотная дивизия армии США.

Отметим, на прошлой неделе несколько партий военной техники также прибыли в Нидерланды. Оттуда они отправятся в Польшу и Литву.