Число безработных в мире вырастет на 3 миллиона в 2023 году

Международная организация труда бьет тревогу. В мире растет уровень безработицы. Только за 2023 год без средств к существованию могут остаться около 3 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно докладу МОТ, все дело в замедлении экономического роста. Тяжелая ситуация в мире буквально вынуждает людей соглашаться на любую работу. Даже с плохими условиями труда и с маленькой зарплатой. По мнению экспертов организации, в будущем это только усугубит социальное неравенство. А растущая стоимость жизни будет толкать в нищету все большее число людей. Причем, согласно прогнозам специалистов, ситуация на рынке труда в этом году, скорее всего, продолжит ухудшаться. А число безработных превысит допандемийные показатели на 16 миллионов.