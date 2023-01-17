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Число безработных в мире вырастет на 3 миллиона в 2023 году

17 января 2023 06:26
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Международная организация труда бьет тревогу. В мире растет уровень безработицы. Только за 2023 год без средств к существованию могут остаться около 3 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число безработных в мире вырастет на 3 миллиона в 2023 году-1

Согласно докладу МОТ, все дело в замедлении экономического роста. Тяжелая ситуация в мире буквально вынуждает людей соглашаться на любую работу. Даже с плохими условиями труда и с маленькой зарплатой. По мнению экспертов организации, в будущем это только усугубит социальное неравенство. А растущая стоимость жизни будет толкать в нищету все большее число людей. Причем, согласно прогнозам специалистов, ситуация на рынке труда в этом году, скорее всего, продолжит ухудшаться. А число безработных превысит допандемийные показатели на 16 миллионов.

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# Безработица # Фотофакт

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