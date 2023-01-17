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Ценовой потолок на энергоносители нанесёт ущерб экономике ЕС

17 января 2023 06:27
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Ценовой потолок на российские энергоносители станет ошибкой для Европы. Об этом пишут немецкие СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ценовой потолок на энергоносители нанесёт ущерб экономике ЕС-1

Несмотря на нынешнюю передышку, стоимость электроэнергии в скором времени вновь увеличится. А ценовой потолок лишь поспособствует этому, нанеся экономический, а также политический ущерб Евросоюзу. И в первую очередь от этого пострадают обычные люди.

Однако, по мнению политологов, европейские чиновники вряд ли поменяют свои подходы. В последнее время качество их решений существенно упало. Экономика и благосостояние людей стали жертвами их политических амбиций.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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