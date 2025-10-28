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Маск: даже ранняя версия «Грокипедии» лучше «Википедии»

28 октября 2025 07:32
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Маск: даже ранняя версия «Грокипедии» лучше «Википедии»-0

Предприниматель Илон Маск заявил, что даже начальная версия «Грокипедии», созданной его компанией xAI, превосходит «Википедию». Новый ресурс уже содержит более 885 тысяч статей и доступен всем бесплатно. Об этом пишет РИА Новости.

Маск пообещал, что будущая версия будет значительно лучше.

«Грокипедия» версии 0.1 уже доступна. Версия 1.0 будет в десять раз лучше, но, на мой взгляд, даже версия 0.1 лучше «Википедии», – написал он.

Запуск «Грокипедии» стал ответом на критику «Википедии», которую Маск обвинил в предвзятости. Он поддержал прекращение её финансирования после спорного описания консервативного активиста.Позже предприниматель сообщил, что xAI создаст альтернативную энциклопедию

Компания xAI занимается разработкой ИИ Grok, представленного в 2023 году. В 2024 году его исходный код был открыт.

Фото: pixabay

# It # It-технологии

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