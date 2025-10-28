Великобритания закупит подводные дроны на 150 млн фунтов стерлингов

Великобритания закупит подводные дроны на 150 миллионов фунтов стерлингов. Их можно использовать для разминирования в зонах конфликта, а также для защиты кабелей и газопроводов от диверсий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Великобритания закупит подводные дроны на 150 миллионов фунтов стерлингов. Их можно использовать для разминирования в зонах конфликта, а также для защиты кабелей и газопроводов от диверсий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обычно поиском и обезвреживанием мин занимаются экипажи специальных судов и водолазы. В скором времени их заменят беспилотниками. Британское Министерство обороны на первом этапе планирует приобрести 24 аппарата. О каких конкретно моделях идет речь, пока неизвестно. Военно-морские силы испытывают различные устройства: от небольших подводных планеров до более крупных беспилотных судов.