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Великобритания закупит подводные дроны на 150 млн фунтов стерлингов

28 октября 2025 07:33
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Великобритания закупит подводные дроны на 150 миллионов фунтов стерлингов. Их можно использовать для разминирования в зонах конфликта, а также для защиты кабелей и газопроводов от диверсий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания закупит подводные дроны на 150 млн фунтов стерлингов-2

Обычно поиском и обезвреживанием мин занимаются экипажи специальных судов и водолазы. В скором времени их заменят беспилотниками. Британское Министерство обороны на первом этапе планирует приобрести 24 аппарата. О каких конкретно моделях идет речь, пока неизвестно. Военно-морские силы испытывают различные устройства: от небольших подводных планеров до более крупных беспилотных судов.

# Великобритания

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