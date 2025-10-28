Толчки в Стамбуле. В Турции произошло второе за 48 часов землетрясение

В течение двух дней на западе Турции произошли два землетрясения. Последнее произошло в 22:48 27 октября недалеко от города Сындыргы в провинции Балыкесир. Об этом пишет РИА Новости.

Магнитуда составила около 6, эпицентр находился на глубине от 5,9 до 11 километров. Подземные толчки ощущались в Стамбуле, где окна и люстры тряслись в течение полуминуты.

Пострадавших нет, но в Балыкесире были разрушены три жилых дома и магазин. Смартфоны предупредили о сейсмической активности за несколько секунд до начала подземных толчков.

Днем ранее, в 19:44, произошло еще одно землетрясение – его магнитуда составила около 3,8, эпицентр находился в Черном море недалеко от аэропорта Стамбула. Подземные толчки также ощущались в городе.

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