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На севере Пакистана взорвали полицейскую машину

08 января 2024 13:39
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Пять человек убиты, более 20 получили ранения при подрыве полицейской машины на севере Пакистана. Как сообщается, сработала самодельная бомба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Пакистана взорвали полицейскую машину-1

Пострадавших доставили в ближайшие больницы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, поэтому количество жертв может вырасти. Ответственность за взрыв взяла на себя исламская группировка, связанная с афганскими «талибами». На месте происшествия работают полиция и саперы, которые проверяют район, выясняя, нет ли других заложенных бомб.

# Взрыв # Новости Пакистана

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