На севере Пакистана взорвали полицейскую машину

Пять человек убиты, более 20 получили ранения при подрыве полицейской машины на севере Пакистана. Как сообщается, сработала самодельная бомба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, поэтому количество жертв может вырасти. Ответственность за взрыв взяла на себя исламская группировка, связанная с афганскими «талибами». На месте происшествия работают полиция и саперы, которые проверяют район, выясняя, нет ли других заложенных бомб.