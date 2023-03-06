На Сахалине с отколовшейся льдины спасли более 40 рыбаков

Новости России. С отколовшейся льдины на Сахалине спасли более 40 рыбаков. Масштабную операцию провели сотрудники российского МЧС. В ней были задействованы 14 человек, вертолет и 11 единиц спецтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работать им пришлось в очень тяжелых условиях, им мешал сильный ветер и метель. Пока рыбаки дожидались помощи, их отнесло в море на два километра. По некоторым сведениям, там могли находиться до 50 человек, на берег благополучно доставлен 41 из них. Сейчас продолжаются поиски остальных.