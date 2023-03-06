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Один человек погиб при падении легкомоторного самолёта в США

06 марта 2023 12:16
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Новости США. Один человек погиб, еще двое серьезно пострадали при падении легкомоторного самолета в США. ЧП произошло в небольшом городке в пригороде Нью-Йорка, в нескольких километрах от аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек погиб при падении легкомоторного самолёта в США-1

На земле жертв и разрушений нет, хотя машина рухнула буквально в нескольких метрах от жилого квартала. Прибывшие на место пожарные в течение часа потушили вспыхнувшее на месте падения пламя. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной авиакатастрофы. По словам местных властей, перед падением пилот успел сообщить о неполадках самолета и подать сигнал бедствия.

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# Крушение # Новости США # Фотофакт

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