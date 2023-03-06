Один человек погиб при падении легкомоторного самолёта в США

Новости США. Один человек погиб, еще двое серьезно пострадали при падении легкомоторного самолета в США. ЧП произошло в небольшом городке в пригороде Нью-Йорка, в нескольких километрах от аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На земле жертв и разрушений нет, хотя машина рухнула буквально в нескольких метрах от жилого квартала. Прибывшие на место пожарные в течение часа потушили вспыхнувшее на месте падения пламя. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной авиакатастрофы. По словам местных властей, перед падением пилот успел сообщить о неполадках самолета и подать сигнал бедствия.