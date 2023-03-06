Германия и США проведут крупные учения в Польше

По его словам, в них примут участие и подразделения польской армии. Ожидается, что маневры пройдут в ближайшее время и станут знаком поддержки НАТО странам Восточной Европы. Глава военного ведомства отказался сообщать какие-либо подробности и о сроке их проведения, и о количестве занятых в них солдат. Правда, одной Польшей в Германии решили не ограничиваться. Там заверили и о полной военной поддержке стран Балтии. Так, литовская армия уже проводит крупные совместные с бундесвером маневры. Для этого в страну прибыли 600 немецких военнослужащих, 240 единиц военной техники. Но, как заявили в Вильнюсе, это только начало. В 2023 году Германия и Литва проведут еще как минимум четыре крупных учения.

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