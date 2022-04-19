На рынок вышли нефтепродукты из резервов. В Латвии объявили энергетический кризис

Новости Латвии. В Латвии официально объявили о начале энергетического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь прежде всего о поставках нефти. До конца 2022 года ее запас будет под особым контролем.

Теперь по распоряжению правительства на рынок разрешается поставлять нефтепродукты из резервов. Причем за порядком их расходования устанавливается строгий контроль. Сразу несколько ведомств будут следить за тем, чтобы нефтепродукты использовались только внутри страны и выдавались лишь согласно правительственным решениям.