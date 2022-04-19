Прямой эфир

На рынок вышли нефтепродукты из резервов. В Латвии объявили энергетический кризис

19 апреля 2022 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. В Латвии официально объявили о начале энергетического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь прежде всего о поставках нефти. До конца 2022 года ее запас будет под особым контролем.  

На рынок вышли нефтепродукты из резервов. В Латвии объявили энергетический кризис-1

Теперь по распоряжению правительства на рынок разрешается поставлять нефтепродукты из резервов. Причем за порядком их расходования устанавливается строгий контроль. Сразу несколько ведомств будут следить за тем, чтобы нефтепродукты использовались только внутри страны и выдавались лишь согласно правительственным решениям.  

На рынок вышли нефтепродукты из резервов. В Латвии объявили энергетический кризис-4

Ранее министр экономики Латвии заявил, что в стране есть необходимые запасы нефти. Вот только речь идет об объемах, которых хватит для потребностей национальной экономики на 90 дней.  

# Экономический кризис # Янис Витенбергс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров: Россия приступает к новому этапу спецоперации в Украине
19 апреля 2022 13:09

Лавров: Россия приступает к новому этапу спецоперации в Украине

Это может привести к эскалации конфликта с Пхеньяном. Жители Республики Корея протестуют против военных учений с США
19 апреля 2022 12:31

Это может привести к эскалации конфликта с Пхеньяном. Жители Республики Корея протестуют против военных учений с США

Украина станет новым Афганистаном для США? Вот что об этом думает политолог
19 апреля 2022 11:21

Украина станет новым Афганистаном для США? Вот что об этом думает политолог