Премьер Британии пообещал снизить инфляцию вдвое

Новости Великобритании. Премьер Британии пытается успокоить страну. На фоне возобновившихся в Королевстве забастовок Риши Сунак пообещал снизить инфляцию вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее годовой уровень превысил 10 %, это самым большой показатель почти за 40 лет. После новогодних праздников на работу не вышли около 40 тысяч железнодорожников. К протестам также присоединились морской и транспортный профсоюзы. Требования стандартные: улучшение условий труда и повышение зарплаты. Она не растет с 2019 года.