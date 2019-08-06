На пожаре в индийской многоэтажке погибли 5 человек

Новости Индии. Пожар в многоквартирном доме в индийской столице унес жизни 5 человек. Ещё 11 серьезно пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул в здании накануне ночью. Прибывшим к месту ЧП пожарным удалось вывести из горящего дома около 20 жильцов. Пострадавших доставили в больницу. Некоторые из них находятся сейчас в реанимации.