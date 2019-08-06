Взрыв у онкоцентра в Каире признан терактом

Новости Египта. Президент Египта назвал терактом взрыв у онкологического центра в Каире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты выяснили: причиной взрыва автомобиля стал не газовый баллон. В машине была установлена бомба.