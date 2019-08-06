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Взрыв у онкоцентра в Каире признан терактом

06 августа 2019 07:05
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Новости Египта. Президент Египта назвал терактом взрыв у онкологического центра в Каире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты выяснили: причиной взрыва автомобиля стал не газовый баллон. В машине была установлена бомба.

Взрыв у онкоцентра в Каире признан терактом-1

В совершении атаки правоохранители подозревают одну из террористических группировок. В результате нападения погибли 20 человек. Около полусотни получили ранения.

Авария стала причиной взрыва в Каире, где погибли 20 человек

# Взрыв # Фотофакт

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