Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Египта

Новости Египта. В связи с многочисленными жертвами в результате теракта в Каире глава белорусского государства направил соболезнование президенту Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республика Беларусь решительно осуждает любые проявления терроризма и экстремизма, а также подтверждает готовность поддерживать усилия Египта на международной арене в борьбе против этого зла, – говорится в соболезновании.

Взрыв у онкоцентра в Каире признан терактом