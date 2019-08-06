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Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Египта

06 августа 2019 07:13
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Новости Египта. В связи с многочисленными жертвами в результате теракта в Каире глава белорусского государства направил соболезнование президенту Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Египта -1

Республика Беларусь решительно осуждает любые проявления терроризма и экстремизма, а также подтверждает готовность поддерживать усилия Египта на международной арене в борьбе против этого зла, – говорится в соболезновании.

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# Теракт # Фотофакт

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